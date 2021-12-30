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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı
- DHA
- 30.12.2021 - 20:46
- Güncelleme : 30.12.2021 - 20:47
Trabzon'un Maçka ilçesinde Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit düşmüştü.
Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hikayesi film oldu.
GALA, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE YAPILDI
Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galası, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİYLE BİRLİKTE İZLEDİ
Galaya, katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı.
FİLM 1 OCAK'TA GÖSTERİME GİRECEK
Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta yurt genelinde 350 sinemada gösterime girecek.
Yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda seyirciyle buluşacak.