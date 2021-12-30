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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı filmin galasına katıldı.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 20:46
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 20:47
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı

    Trabzon'un Maçka ilçesinde Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit düşmüştü.

    Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hikayesi film oldu.

    GALA, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE YAPILDI

    Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galası, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİYLE BİRLİKTE İZLEDİ

    Galaya, katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kesişme: İyi ki varsın Eren filminin galasına katıldı #1

    FİLM 1 OCAK'TA GÖSTERİME GİRECEK

    Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta yurt genelinde 350 sinemada gösterime girecek.

    Yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda seyirciyle buluşacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kesişme: İyi ki varsın Eren filminin galasına katıldı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kesişme: İyi ki varsın Eren filminin galasına katıldı #3

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