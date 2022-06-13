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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski'yi kabul etti.
    • 13.06.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 15:11
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ile görüştü.

    Basına kapalı gerçekleşti

    Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

    Erdoğan'a kabulde; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüştü #2


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