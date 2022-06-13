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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski'yi kabul etti.
- 13.06.2022 - 14:56
- Güncelleme : 13.06.2022 - 15:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleşti
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.
Erdoğan'a kabulde; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.