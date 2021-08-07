Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak 1 saat 30 dakika sürdü.

HEYETLER GÖRÜŞTÜ

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren heyetler arası görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da katıldı.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.