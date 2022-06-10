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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michael Ludwig'i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig'i kabul etti.
    • 10.06.2022 - 18:11
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michael Ludwig'i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig ile görüştü.

    Basına kapalı gerçekleşti

    Görüşme, Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michael Ludwig i kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michael Ludwig i kabul etti #2


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