Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Sandu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna için telefon diplomasisini sürdürüyor.

Son olarak Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefon görüşmesi yapan Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konularını ele aldı.

"BARIŞ İÇİN TÜM ÇABAYI GÖSTERDİK" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.