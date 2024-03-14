Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce hakkındaki şikayetini geri çekti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muharrem İnce'nin 7 Ocak 2018'de Balıkesir'de gerçekleşen CHP Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinden dolayı dava açtı.
Erdoğan'ın avukatı, şikayetin geri çekildiğini açıkladı
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Muharrem İnce hakkındaki şikayetlerini geri çektiklerine dair bir dilekçe sundu.
Bugün görülen duruşmada mahkeme başkanı, söz konusu dilekçeyi okudu. Dilekçenin açıklama kısmında,
Muharrem İnce'nin 07 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu konuşma nedeniyle tarafımızca işbu dosyaya katılma talebimiz bulunulmuştur. Mahkemece katılma talebimiz 11 Nisan 2022 tarihli celsede kabul edilmiştir. Ancak görülen lüzum üzerine Muharrem İnce hakkındaki şikayetten vazgeçme gereği hasıl olmuştur.
ifadelerine yer verildi.
Mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'ın sunduğu dilekçe ile şikayetten vazgeçildiğini belirtirken duruşma 2 Mayıs'a ertelendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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