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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 11'inci yıl dönümünde Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı andı.
- DHA
- 27.02.2022 - 21:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın vefatının 11'inci yıl dönümü sebebiyle Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
"VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE, HAYIR DUA İLE YAD EDİYORUM"
Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."