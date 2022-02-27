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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 11'inci yıl dönümünde Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı andı.
    • DHA
    • 27.02.2022 - 21:31
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın vefatının 11'inci yıl dönümü sebebiyle Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

    "VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE, HAYIR DUA İLE YAD EDİYORUM"

    Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan ı andı #1


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