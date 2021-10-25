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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Şevket Mirziyoyev'i tebrik etti.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 21:52
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

    ÖZBEK MEVKİDAŞINI TEBRİK ETTİ

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Şevket Mirziyoyev'i tebrik ederek, seçim sonuçlarının kardeş Özbekistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

    İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

    Gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde daha da güçleneceğine, stratejik ortaklığın dayanışma ve samimiyetle daha da pekişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla görüştü #1

     

     

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