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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava araçları girişiminin öncü isimlerinden olan yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar'ı vefatının yıl dönümünde andı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 23:26
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu.

    "Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adadı"

    Erdoğan paylaşımında, "Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayide dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamıza çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar'ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümde rahmetle, hasretle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

     

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar ı andı #1


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