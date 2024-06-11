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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi 90 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi 90 dakika sürdü 18 yıl sonra iade-i ziyaret kapsamında CHP Genel Merkezi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile 1 saat 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Özel, görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı'nı makam aracına kadar yolcu etti.