Siyasette hareketli günler yaşanıyor.
31 Mart seçimlerinden sonra girilen yeni dönemde, siyasi partiler ve liderler, diyaloğa önem verdikleri karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdikleri bir politika izlemeye başladı.
2 Mayıs'tan sonra iade-i ziyaret
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulünden sonra bugün iade-i ziyaret için CHP Genel Merkezi'ne geldi.
Özel tarafından tüm protokol kurallarına uygun şekilde kapıda karşılanan Cumhurbaşkanı, parti merkezine giriş yaptı.
1 saat 30 dakikalık görüşme
Gazetecilere gülümseyerek verilen görüntünün ardından 12. kattaki Başkanlık Makamı'na çıkan liderler, burada basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme 1 saat 30 dakika sürdü. İki lider, görüşmenin hemen ardından yeniden kameraların karşısındaydı.
Makam aracına kadar uğurladı
Özel, Erdoğan'ı makam aracına kadar yolcu etti. Çıkışta yine tokalaşarak gazetecilere poz veren ikilinin yüzlerindeki tebessüm dikkat çekti.
Görüşme içeriğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.
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