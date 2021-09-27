Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin zirvesinde masaya gelecek konular

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde; Suriye, Afganistan ve Libya meselelerini ele alacaklarını söyledi.

Rusya, 29 Eylül'de yapılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvesine hazılanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Soçi kentinde yapılacak zirveye ilişkin bilgi verdi.

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

AFGANİSTAN, SURİYE VE LİBYA MASADA

Putin ile Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceği bilgisini paylaşan Peskov, "İki liderin her zaman konuşacağı çok şey var. Öncelikle Suriye ve elbette Afganistan gündemde olacak. Libya ve diğer uluslararası meseleler konusunda geleneksel şekilde görüş alışverişinde bulunulacak." dedi.

İKİLİ İLİŞKİLER DE GÜNDEME GELECEK

Görüşmede, ikili ilişkilerinin de ele alınacağını aktaran Peskov, "İkili ilişkiler açısından birçok ortak nokta var; ekonomi alanında ortak projeler üzerinde çalışma, ticari ve ekonomik ilişkiler." diye konuştu.

Peskov, Rus ve Türk işletmelerinin bu konuyla ilgili olduğunu belirtti.