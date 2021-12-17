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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.
    • AA
    • 17.12.2021 - 18:36
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü.

    GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

    Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü #1

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