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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.
- AA
- 17.12.2021 - 18:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.