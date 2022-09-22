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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile Ukrayna, 200 savaş esirini mübadele etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile Ukrayna, 200 savaş esirini mübadele etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 00:18
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 00:54
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini açıkladı.

    "Barış yolunda atılan bir adım"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye’nin ara buluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

    Erdoğan ayrıca, esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’e teşekkür etti.

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