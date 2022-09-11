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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif telefonda, Pakistan'da yaşanan sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardım faaliyetlerini ele aldı.
    • 11.09.2022 - 16:28
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

     

    Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

    Açıklamaya göre, görüşmede, Pakistan'da yaşanan sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardım faaliyetleri ele alındı.

    "Türkiye elinden geleni yapacak"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi.

    Türk halkının da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yaralarının sarılması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

    Pakistan Başbakanı Şerif ise desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif ile görüştü #1

     


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