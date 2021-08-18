Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2023'te, muhalefet işine baksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin erken seçim ısrarına rağmen seçimlerin belirlenen zamanda, yani 2023'te yapılacağını yineledi.

24 Tv, TVNET, Kanal 7 ve Ülke Tv ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetteki Millet İttifakı cephesinin erken seçimdeki ısrarına da değindi.

Cumhur İttifakı olarak yol haritalarından sapmadıklarına vurgu yapan Erdoğan, erken seçimde ısrar etmenin yersiz olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SEÇİM 2023'TE YAPILACAKTIR"

"Bunu biz unuttuk, artık konuşmuyoruz. Hedef 2023... Bunu Devlet Bey ve biz söyledik. Muhalefetin başka işi gücü yok. Sürekli bunlarla meşgul oluyor. Bir netice alacaklarını sanıyorlar. İşinize bakın. Ülkenin kalkınmasına bir katkınız var mı? Bunları söyleyin. Böyle bir dertleri yok. Hala erken seçim diyorlar. Erken seçim olacak da bir netice alacaklarından değil. Dertleri başka. Yol haritasını değiştirmek istiyorlar. Önümüzdeki seçimin tarihi bellidir. O tarihte bu seçim yapılacaktır."