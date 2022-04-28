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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gidiyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a gidecek.
    • 28.04.2022 - 07:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gidiyor

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

    Bölgesel ve ulusal konular da ele alınacak

    AA'nın haberine göre; görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan a gidiyor #1


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