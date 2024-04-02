Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de iftar programına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleriyle yaptı.

DHA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından TBMM'de düzenlenen 'Milletvekilleri ile İftar Programı'na katıldı.

Milletvekilleriyle iftarda buluştu

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve eski TBMM başkanları da katıldı.

Program, iftar yemeğinin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti.

Erdoğan, programda konuşma yapmazken milletvekilleri ile fotoğraf çekiminin ardından TBMM'den ayrıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)