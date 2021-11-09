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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Külliye'de Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.
- AA
- 09.11.2021 - 15:15
- Güncelleme : 09.11.2021 - 15:28
Yarın Ankara, sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek.
15.00'TE BİR ARAYA GELECEKLER
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi yarın 15.00'te gerçekleşecek.
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.