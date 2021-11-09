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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Külliye'de Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.
    • AA
    • 09.11.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 15:28
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek

    Yarın Ankara, sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek.

    15.00'TE BİR ARAYA GELECEKLER

    Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi yarın 15.00'te gerçekleşecek.

    Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu nu kabul edecek #1

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