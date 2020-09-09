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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Thaçi ve Vucic ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi yaptı.
    • AA
    • 09.09.2020 - 22:13
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Thaçi ve Vucic ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Türkiye-Kosova ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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