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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Thaçi ve Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Thaçi ve Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi yaptı.