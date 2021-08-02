Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Görüşmede Tunus'taki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınırken Erdoğan, demokrasi vurgusu yaptı.

Tunus, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, meclisin tüm yetkilerini 30 gün süreyle durdurması ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya almasıyla siyasi bir krize girmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kays Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklama, İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Tunus’taki gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Tunus’un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret ederek, son günlerde Tunus’ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle takip ettiklerini belirtti.

DEMOKRASİ VURGUSU

Tunus’un bu sıkıntılı dönemi atlatarak, yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi’nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus için hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN, MECLİS'İN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak Meclis’in çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.