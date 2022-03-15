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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerini ele aldı.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 22:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

    ERDOĞAN, TEBRİKLERİNİ İLETTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Türkmenistan’ın yeni Devlet Başkanı olarak seçilmesi dolayısıyla Serdar Berdimuhamedov’a tebriklerini iletti.

    İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİN YENİ DÖNEMDE DE PEKİŞMEYE DEVAM EDECEĞİNİ VURGULADI

    Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov yönetiminde örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştiren ülkenin, elde ettiği kazanımları daha da ileri noktalara taşıyacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde de pekişmeye devam edeceğini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü #1


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