Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da bir fabrikaDA işçilerle iftar yaparken, iftar sonrası söz verdiği Mahruze Teyze'nin evini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da bir fabrikanın üretim bölümünü ziyaret etti.

İŞÇİLERLE İFTAR YAPTI, SOHBET ETTİ

İftarda işçilerle bir araya gelen Erdoğan, fabrikanın üretim bölümü gezdi.

Burada işçilerle sohbet eden Erdoğan, üretim hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'da işçilerle iftar yaptı-Video

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ, ÜRÜNLERİ İMZALADI

Erdoğan, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı ürünleri de imzaladı.

Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

ERDOĞAN, MAHRUZE TEYZE'Yİ UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce telefonla arayarak söz verdiği Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Keleş'in evine geldi.

Burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahruze Teyze'ye ziyaret-Video

Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti.

Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.

İMAMOĞLU'NA "SANA KETE YAPARIM AMA OY VERMEM" DEMİŞTİ

Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı.

FAHRETTİN ALTUN: "RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SAMİMİYET DEMEKTİR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar ve sonrası ziyaretlerinden fotoğraflara yer verere şu ifadelere yer verdi:

"Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin öz evladıdır. Onun en büyük makamı milletimizin gönlünde edindiği yerdir.

İftarda işçi kardeşlerimizle birlikte olan Cumhurbaşkanımız iftardan sonra da Mahruze teyzemizin hayır duasını aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, samimiyet demektir."