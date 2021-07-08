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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volodimir Zelenski ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 08.07.2021 - 23:38
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 00:45
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volodimir Zelenski ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volodimir Zelenski ile görüştü #1

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