Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı.