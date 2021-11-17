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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 00:04
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İKİLİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile görüştü #1

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