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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı.
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 00:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İKİLİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı.