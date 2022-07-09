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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 ülke lideriyle bayramlaştı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.
    • 09.07.2022 - 22:55
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 23:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 ülke lideriyle bayramlaştı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle 8 ülke lideriyle ayrı ayrı telefonda görüştü.

    Dünya liderleriyle bayramlaştı

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bayramlaştı.

    Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı Kurban Bayramlarını tebrik ettiler.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 ülke lideriyle bayramlaştı #1


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