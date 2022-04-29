Petrol
107.32
0.06%
Euro
15.55
-0.05%
Dolar
14.80
0.04%
Altın
906.01
0.61%
Borsa
2428
-0.94%
Bitcoin
587.695
0.34%
BTXN Coin
20.69
3.96%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı

    İki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye umre ziyaretinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 06:45
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 06:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan’a geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı.

    Veliaht Prens Muhammed ile de görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüştü.

    Umre ziyareti yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı görüşmelerin ardından, beraberindeki heyetle birlikte Umre ziyareti de gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı - VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı #1


    İlginizi Çekebilir

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i açıldıkça açıldı, 'Bir tane yetmez' dedi! Dekoltesi görenin nevrini döndürdü...
    Medya

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i açıldıkça açıldı, 'Bir tane yetmez' dedi! Dekoltesi görenin nevrini döndürdü...

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.

    Akşener'in 'denetim yok' iddiasına TOKİ'den yanıt
    Gündem

    Akşener'in 'denetim yok' iddiasına TOKİ'den yanıt

    Görüş Bildir