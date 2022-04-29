İki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye umre ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı.

Veliaht Prens Muhammed ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüştü.

Umre ziyareti yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı görüşmelerin ardından, beraberindeki heyetle birlikte Umre ziyareti de gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı - VİDEO