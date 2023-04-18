Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi İstanbul Üsküdar'da düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerine gelen depremzedelerle Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nda buluştu.

Erdoğan, iftarın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği anları, "Üsküdar Nevmekan'da bir Ramazan akşamı… Sohbetimize keyif katan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.