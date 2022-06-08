Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Anıtkabir ziyaretinin ardından, Erdoğan'la görüşmek üzere Beştepe'ye gitti.

Resmi karşılamanın ardından Erdoğan ve Maduro arasında heyetler arası görüşmeye geçildi.

İkili ilişkiler konuşuldu

Görüşmede Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında konular görüşüldü.

Görüşmenin ardından iki lider basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"15 Temmuz'da ilk destek veren ülkelerden birisi"

"Venezuela ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortaklarımızdandır. Venezuela 15 Temmuz'un ardından ilk destek veren ülkelerden biriydi. Biz de zor zamanlarda yanlarında olduk. Venezuela'nın maruz kaldığı kuşatmada sayın Cumhurbaşkanının cesur tavrının önemi vardır.

Sayın Maduro'nun Filistin konusundaki duruşu takdire şayandır. Maduro'nun bu ziyareti iş birliğimize önem kazandırdı. İş birliğimiz daha ileri taşıma irademizi ifade ettik. Sağlık, tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda iş alanı potansiyeli bulunuyor.

"Ticaret hedefimiz 3 milyar dolar"

Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolara ulaşacağımıza işaret ediyor. Hedefimiz 3 milyar dolara çıkarmaktır.

"Venezuela'ya yaptırımlara karşıyız"

Uluslararası alanda birçok hususta benzer görüşlere sahibiz. Bu kapsamda Venezuela’ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştık.