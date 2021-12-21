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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.
- AA
- 21.12.2021 - 21:27
- Güncelleme : 21.12.2021 - 21:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.