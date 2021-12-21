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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.
    • AA
    • 21.12.2021 - 21:27
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 21:37
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı ile görüştü #1

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