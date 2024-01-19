Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi de Özgür'le 'dem'leniyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim hazırlığı kapsamında Yalova'da il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, Özgür Özel'in liderliğindeki CHP'nin bölücü örgütün güdümündeki partiyle artık açık ittifak yaptığını söyledi.

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ensonhaber.com

Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve ilimizle birlikte Yalova Belediye Başkan adımızı açıklamıştık, dün de Ankara'da kalan Büyükşehir ve illerimiz adaylarını açıkladık. Böylece 81 ilimizdeki adaylarımızın tamamını belirlemiş olduk.



Yalova'da yeniden aday gösterdiğimiz mevcut belediye başkanımız Mustafa Tutuk'a başarılar diliyorum. Mustafa kardeşimizi en yüksek oyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak, dinlenmek yok.

Şimdi de Özgür'le demleniyorlar

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü partilerin elinde oyuncak olmaktır. Bu zihniyet 18 yıl hapse mahkum olmuş bir siyasetçiyi TBMM'ye taşımak için cezaevlerindeki terör örgüt mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar. 3-5 oy fazla oy almak için hoyratça çiğnenmedik ilke bırakmadılar.



Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün partisi DEM'e verdiler. Bay Kemal'i yalnızlığa iterek başa Özel'i getirerek bölücü örgütün güdümündeki parti DEM'lemek oldu.



Gel bakalım Muharrem dediler tasfiye ettiler, Bay Kemal'i günah keçisi ilan ettiler, şimdi de Özgür'le "dem"leniyorlar.

Her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Milletin lehine ne iş varsa CHP ve DEM birlikte iş koyuyor. SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar, bölücü emellere set çeken sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar. 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından rahatsız olanlar bunlar.



İsrail-Filistin arasında ne yazık ki İsrail'in yanında yer alanlar bunlar. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, Belediyelerde yolsuzlukları ortaya çıkınca gazetecilere saldıran kadınlarımıza küfür edenler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar.

Hani kadına şiddet yoktu? Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok

Büyükçekmece'de başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan. Hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok. Ve 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz. Onun için Yalova 31 Mart'a kadar durmadan usanmadan sandıkları patlatarak tüm beldeleriyle birlikte burada bir destan yazacak.



Bunlar parti içindeki kavgalardan fırsat buldukça millete karşı veriyorlar. Milleti kandıran piyasa Atatürk'çülerinin kirli yüzü bu iş birliğiyle inkar olmayacak bir şekilde ortaya çıkmıştır. Biz ülkemizi kalkındırmanın ve geliştirmenin peşindeyiz.



31 Mart'tan sonra da bu ittifakla Meclis'te ve belediyelerde ülkeye ve millete nice güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz.

Yalova, küllerinden yeniden doğarak bir yenilenme yaşadı

Yalova 1999 depreminde en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Bu büyük yıkımın ardından Yalova küllerinden yeniden doğarak bir yenilenme yaşadı. İl olmasıyla birlikte yeniden toparlanan Yalova, ülkemizdeki en cazip illerden biri olmayı başardı. Amacımız hükümet ve belediye el ele vererek Yalova'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır. 31 Mart akşamı Türkiye Yüzyılı'na girişimizi Yalovalı kardeşlerimizle yaşayacağız.

Daha fazla oy oranıyla hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz