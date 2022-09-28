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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabinede revizyon soruldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabinede revizyon soruldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede revizyon olup olmayacağına dair gazetecilerin sorusuna gülerek karşılık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 23:49
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    CNN Türk - Kanal D ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin kabinede revizyon iddialarına yönelik sorusunu yanıtladı.

    Konuşmasına gülerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede şimdilik bir değişim olmayacağını belirterek şunları söyledi:

    "Cumhur ittifakı, dayanışma içinde devam edecek"

    "Futbol takımlarında bile A'dan Z'ye bir değişim olmaz. Mevcut omurgayı korursun takviye nereye gerekiyor ise oraya takviye yaparsın. İller bazında, yönetimdeki yapı olarak değişiklikleri yaparak çok daha güçlü bir kadro ile yeni seçime hazırlanmak gerekir. Cumhur ittifakı olarak da ayrıca bir durumumuz söz konusu. Cumhur ittifakını yapısı da bizi ilgilendiriyor. Dayanışma içinde bu işi devam ettireceğiz."

    "Fevkalade bir durum olursa kabinede değişim olur"

    "8 ay içinde böyle iş yapmak yöneticilik olarak da sağlıklı olmaz. Fevkalede bir durum olursa böyle bir adım da atılabilir. Kadro yeniliklerini bayrak değişimi ve tazelenme olarak gördüğümü daha önce de ifade ettim."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabinede revizyon soruldu - VİDEO


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