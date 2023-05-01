Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 40 günlük icraat paylaşımı

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Türkiye, 14 Mayıs'taki genel ve cumhurbaikanlığı seçimlerine hazırlanıyor.
Siyasi atmosferin daha da hareketlendiği, adayların meydanlara indiği, icraatlerini ve vaatlerini seçmene anlattığı süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptıkları işleri yapacakları projeleri anlatmayı sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video klipte, son 40 günde yapılan icraatlere yer verirken, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü… Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim..