Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 40 günlük icraat paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 40 günde yapılan icraatların yer aldığı bir video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Türkiye, 14 Mayıs'taki genel ve cumhurbaikanlığı seçimlerine hazırlanıyor.

Siyasi atmosferin daha da hareketlendiği, adayların meydanlara indiği, icraatlerini ve vaatlerini seçmene anlattığı süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptıkları işleri yapacakları projeleri anlatmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video klipte, son 40 günde yapılan icraatlere yer verirken, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: