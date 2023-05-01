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Türkiye, 14 Mayıs'taki genel ve cumhurbaikanlığı seçimlerine hazırlanıyor.

Siyasi atmosferin daha da hareketlendiği, adayların meydanlara indiği, icraatlerini ve vaatlerini seçmene anlattığı süreçte, Cumhurbaşkanı da yaptıkları işleri yapacakları projeleri anlatmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hesabından paylaştığı bir video klipte, son 40 günde yapılan icraatlere yer verirken, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü… Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 40 günlük icraat paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 40 günlük icraat paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 40 günlük icraat paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 40 günlük icraat paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 40 günlük icraat paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 40 günlük icraat paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 40 günlük icraat paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 40 günlük icraat paylaşımı