Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika liderleriyle gülüştükleri fotoğrafın hikayesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleriyle sohbet ettiği sırada gülüştükleri fotoğrafın hikayesini anlattı.

Afrika gezisi sırasında Togo, Burkina Faso ve Liberyalı mevkidaşları ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlikte çektirdikleri fotoğraf karesinde gülümsedikleri anın hikayesine de değindi.

Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah'ın aslında eski ünlü bir futbolcu, hem de Milan'ın eski forveti olduğunu öğrenince gülüştüklerinnden bahsetti.

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"WEAH ESKİ BİR FUTBOLCU"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Liberya Cumhurbaşkanı Weah'ı konuşuyorduk, Weah eski bir futbolcu. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor. Birçok büyük kulüpte oynamış. Yılın futbolcusu seçilmiş. Çok iyi paraları almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espriye gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu."

RONALDO GİBİ ALTIN TOP ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞ

Birçok tanınmış futbol kulübünde oynayan dünya yıldızı Weah, Ronaldo'nun da aldığı Altın Top ödülünü kazanmıştı. Gearge Weah, şimdi ülkesinin cumhurbaşkanı.