Haberler

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afyonkarahisar Valisi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afyonkarahisar Valisi'ne ziyaret

Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni için Afyonkarahisar'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti.