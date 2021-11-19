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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Kılıç için taziye ilanı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için "İlim ve irfan insanı kardeşimiz ebedi aleme irtihal etmiştir." ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 19.11.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 09:48
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Kılıç için taziye ilanı

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün akşam saatlerinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefat ettiğini duyurmuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bazı gazetelerde yayınlanan başsağlığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

    "İLİM VE İRFAN İNSANI..."

    "Hayatını müftü, idareci, yazar, programcı, konuşmacı olarak irşad ve eğitim-öğretim faaliyetlerine adayan ilim ve irfan insanı İmran Kılıç kardeşimiz ebedi aleme irtihal etmiştir.

    "HİZMETLERİNİ DAİMA HATIRLAYACAĞIZ"

    Ülkemize ve milletimize hizmetlerini daima şükranla yad edeceğimiz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, Kahramanmaraşlılara ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İmran Kılıç için taziye ilanı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İmran Kılıç için taziye ilanı #2


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