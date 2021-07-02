Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Sakarya Danışma Toplantısı sonrası açıklama

AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın döneminde CHP'nin kısır siyaset peşinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"Biz ülkemizi salgın musibetinden en az zararla çıkartmanın mücadelesini verirken onlar kısır siyasetin peşinde gittiler." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'NİN TEK BİR ADIMI OLDU MU? SURİYE'DE PYD'Lİ TERÖRİSTLERE ARKA ÇIKTILAR"

Son 1,5 yıllık dönemi gözünüzün önünden geçirin. Bu dönemde CHP genel başkanı ve ortaklarının bir tek adımı oldu mu? Suriye'de PYD'li teröristlere arka çıktılar. Libya'da darbecilerin yanında saf tuttular. Arifiye'den, Kanal İstanbul'a, Doğu Akdeniz'den terörle mücadelemizde yerli ve milli duruş sergilemediler. Türkiye kalkınmasın, ekonomi büyümesin, uluslararası yatırımcı gelmesin diye her gün tehditlerin dozunu biraz daha arttırıyorlar. Bilinçaltlarına işlemiş ne kadar pislik varsa bizde de görmek istiyorlar.

"CHP TIPKI 27 MAYIS'A GİDEN SÜREÇTEKİ GİBİ TÜRK SİYASETİNİ ZEHİRLEMYE ÇALIŞIYORLAR"

2023'e giden süreçte CHP tıpkı 27 Mayıs'a giden süreçteki gibi Türk siyasetini zehirlemeye çalışıyorlar. Kuklayı da, kuklacıyı da görüyoruz. CHP genel başkanın son dönemde pervasızlıkların sebebini gayet iyi biliyoruz. Hiçbir tahrik, provokasyona pabuç bırakmayacak hiçbir saldırıya da boyun eğmeyeceğiz."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Üç gün içerisinde bu teşkilatımızı başta genel başkan yardımcımız Ali İhsan Bey olmak üzere, belediye başkanımız hep birlikte seferber oldular. Bu teşkilat Allah'ın izniyle Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır. Kuruluşundan bugüne kadar Sakarya teşkilatımızın farklı kademelerinde görev almış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün Sakarya'da hepsi birbirinden önemli eser, projelerimizi toplu halde gerçekleştirdik. Toplam bedeli 2 milyar 600 bin lirayı bulan pek çok yatırımı Sakarya'nın istifadesine sunduk. Eser ve hizmetlerin siz Sakaryalı kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"TEŞKİLATSIZ BAŞARI OLMAZ"

İhale, inşa, yapım aşamasındaki diğer projelerimizi de en kısa sürede devreye alınmalarını sağlayacağız. Teşkilatsız başarı olmaz. Teşkilat varsa kazanmak vardır, zafer vardır. Şu anda karşımda ana kademesi, kadın, gençlik kollarıyla bir teşkilat görüyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz başkaları gibi makam ve mevki için değil hizmet için bulunuyoruz. Biz efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu iddiamızı lafta bırakmıyor, eserlerimizle, vizyon projelerimizle ispat ediyoruz. Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken, enerji, konut projelerimizi hizmete alıyoruz. İhracatta, üretimde, sanayide rekorlar kırıyoruz.

"HAZİRAN AYI İHRACATIMIZ YÜZDE 47 ARTIŞLA YÜKSELDİ"

Haziran ayı ihracatımız yüzde 47 artışla yükseldi. Bay Kemal sen vergi memuruydun değil mi? Yanında hesaptan anlayanlar var. Onlarla bir görüşüver. Bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. 6 aylık ihracatımız yüzde 40 artarak 105 milyar doları buldu. Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz artarken, küresel ölçekte sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu güçlendiriyoruz. 2021 yılını dış ticarette bir rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz. Türkiye bu salgını hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Hiçbir alanda boşluk ya da kaos oluşmasına müsaade etmedik.

"CHP'LİLERİN NE GEREK VAR DEDİĞİ ŞEHİR HASTANELERİ SALGINLA MÜCADELENİN ADETA LOKOMOTİFİ OLDU"

Bugün İngiltere 100-150 sterlinle aşı yapıyor. Biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz. Aramızdaki fark bu. Almanya'da 100-150 Avro. Biz halkından aldığını halkına iade eden bir iktidarız. Salgına karşı aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. 52 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin ne gerek var dediği şehir hastaneleri salgınla mücadelenin adeta lokomotifi oldu. Olağanüstü dönemler ülkelerin gücünü, siyasetçilerin ufkunu, kabiliyetini koyan adeta mihenk taşlarıdır. Biz ülkemizi salgın musibetinden en az zararla çıkartmanın mücadelesini verirken onlar kısır siyasetin peşinde gittiler. Son 1,5 yıllık dönemi gözünüzün önünden geçirin.

"SURİYE'DE PYD'Lİ TERÖRİSTLERE ARKA ÇIKTILAR"

Bu dönemde CHP genel başkanı ve ortaklarının bir tek adımı oldu mu? Suriye'de PYD'li teröristlere arka çıktılar. Libya'da darbecilerin yanında saf tuttular. Arifiye'den, Kanal İstanbul'a, Doğu Akdeniz'den terörle mücadelemizde yerli ve milli duruş sergilemediler. Türkiye kalkınmasın, ekonomi büyümesin, uluslararası yatırımcı gelmesin diye her gün tehditlerin dozunu biraz daha arttırıyorlar. Bilinçaltlarına işlemiş ne kadar pislik varsa bizde de görmek istiyorlar.

"CHP TIPKI 27 MAYIS'A GİDEN SÜREÇTEKİ GİBİ TÜRK SİYASETİNİ ZEHİRLEMYE ÇALIŞIYORLAR"

2023'e giden süreçte CHP tıpkı 27 Mayıs'a giden süreçteki gibi Türk siyasetini zehirlemeye çalışıyorlar. Kuklayı da, kuklacıyı da görüyoruz. CHP genel başkanın son dönemde pervasızlıkların sebebini gayet iyi biliyoruz. Hiçbir tahrik, provokasyona pabuç bırakmayacak hiçbir saldırıya da boyun eğmeyeceğiz."

