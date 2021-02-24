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- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan büyükelçiler kararnamesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan büyükelçiler kararnamesi
- AA
- 24.02.2021 - 06:00
- Güncelleme : 24.02.2021 - 06:02
Bazı büyükelçilerin görev değişikliğine dair atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
ABD BÜYÜKELÇİSİ KILIÇ MERKEZE ALINDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar Kılıç,
İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Levent Murat Burhan ve
Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.
Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç
TOKYO BÜYÜKELÇİSİ MERCAN, ABD'YE ATANDI
Söz konusu kararla, ABD nezdinde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan,
Japonya nezdinde Tokyo Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen,
Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Belgrad Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy ve
İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Dublin Büyükelçiliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay atandı.
Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan