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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan büyükelçiler kararnamesi

    Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan merkeze alındı.
    • AA
    • 24.02.2021 - 06:00
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 06:02
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan büyükelçiler kararnamesi

    Bazı büyükelçilerin görev değişikliğine dair atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

    ABD BÜYÜKELÇİSİ KILIÇ MERKEZE ALINDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar Kılıç,

    İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Levent Murat Burhan ve

    Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan büyükelçiler kararnamesi #1

    Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç

    TOKYO BÜYÜKELÇİSİ MERCAN, ABD'YE ATANDI

    Söz konusu kararla, ABD nezdinde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan,

    Japonya nezdinde Tokyo Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen,

    Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Belgrad Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy ve

    İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Dublin Büyükelçiliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay atandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan büyükelçiler kararnamesi #2

    Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan

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