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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li İlkay Yiğit için taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Altındağ'da sele kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rağmen, yakınlarına ve CHP'ye başsağlığı diledi.
    • DHA
    • 12.06.2022 - 00:19
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li İlkay Yiğit için taziye mesajı

    CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, Ankara'nın Altındağ ilçesinde dere taşması sonucu, aracıyla sel sularına kapılarak sürüklendi.

    Yiğit'in cansız bedenini arama-kurtarma ekipleri dere kenarında buldu.

    Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İlkay Yiğit için bir taziye mesajı yayınladı.

    İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailesine, yakınlarına ve CHP'ye de başsağlığı dileklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Ankara’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan CHP li İlkay Yiğit için taziye mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan CHP li İlkay Yiğit için taziye mesajı #2

     

     


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