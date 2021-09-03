Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK tarafından çocukları kaçırılan Diyarbakır annelerinin eyleminin 3'üncü yıl dönümüne özel yaptığı paylaşımda "Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum." dedi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin HDP il binası önündeki eylemi 3'üncü yılına girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 3.yıla özel bir paylaşımda bulundu.

"MÜCADELE EDİYOR, GAYRET GÖSTERİYORUZ"

"Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz." diyen Erdoğan, szölerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki evlat nöbetinin yıl dönümü paylaşımı VİDEO

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"AZİMLİ DURUŞUN YIL DÖNÜMÜNDE, DİYARBAKIR ANNELERİNİ SELAMLIYORUM"

" Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum."







