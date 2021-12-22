Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye ilişkin açıklamalar

Herkesi yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarında yaşanan artışı, açıkladığı yeni ekonomi modeliyle durdurdu.

Dövizdeki sert düşüş, Türk lirasının dolar karşısındaki değerini yeniden yükseltti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesi yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata davet etti.

"BİZ NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altını çizerek söylüyorum: Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

"Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir.

Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş; piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız paketteki hususların detaylarını kamuoyuyla ve taraflarla paylaşmaya başlamışlardır.

Kurun dengeye oturması sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişmedir. Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamak da tüm ekonomiye müspet yönde etki edecektir.

Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyor, ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz.

Altını çizerek söylüyorum:Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz."