Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a normalleşme çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan ile normalleşme adımları atması halinde, Türkiye'nin de bu ortak çabaya her anlamda destek olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan gezisinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdikten sonra Zengilan iline geçerek tarım uygulama alanlarını ziyaret etti.

İki lider, daha sonra ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SAMİMİ İRADE KOYARSA İLİŞKİLER NORMALLEŞİR"

Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barış için zeminin hazır olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir. Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacaktır. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içerisinde yaşayacak parlak gelecek mümkündür.Türkiye'nin de kalıcı barışın tesisi yönünde atılacak her olumlu adımın karşılığını aynı yapıcı anlayışla vereceğinin altını bir kez daha çiziyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zengilan'da VİDEO