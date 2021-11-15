Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bugün kuruluşunun 38.yıl dönümü..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayınladı.

KKTC'NİN 38. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü’nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.