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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 18:11
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 18:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bugün kuruluşunun 38.yıl dönümü..

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayınladı.

    KKTC'NİN 38. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü’nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan KKTC nin kuruluş yıl dönümü mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan KKTC nin kuruluş yıl dönümü mesajı #2

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