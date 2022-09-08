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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı

    Recep Tayyip Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 23:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaşu ifadelere yer verdi:

    "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı #1


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