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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Makedonya hükümetine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Makedonya hükümetine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Üsküp'e seyahat ederken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Kuzey Makedonyalılar için başsağlığı mesajı yayınladı.
- AA & Ensonhaber
- 24.11.2021 - 20:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
"ALLAH'TAN RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE SABIR DİLİYORUM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.
Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum."