Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in mülteci açıklamasına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemişti.

Konuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'i sert sözlerle eleştirdi.

"NANKÖRLÜKTÜR"

"Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KAPILARI AÇARSAK YUNANİSTAN NE YAPAR BİLEMEM"

" Şu anda Türkiye'de toplam 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem.

"MÜLTECİLERİN BOTLARINI ŞİŞLEYİP ÖLÜME MAHKUM EDEN YUNANİSTAN'DIR"

Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden Yunanistan'dır. Çocuk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kıyı emniyeti ile o botları batırarak onları ölüme mahkum eden yine Yunanistan'dır. Miçotakis ve avanesi yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Elimizde bütün video kayıtları var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'in mülteci açıklamasına sert yanıt VİDEO





"YUNANİSTAN'IN KENDİSİ ABD'NİN BİR ÜSSÜ DURUMUNA GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Dedeağaç'a asker sevkiyatıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Dedeağaç bir üst değil. Yunanistan'ın kendisi ABD'nin bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan içindeki ABD üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. Hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta ABD'nin üssü gibi. Sorduğumuzda kaçamak cevaplar veriyorlar dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış komşu.

Yunanistan ile tutundukları bu tavır doğru değil. Biz, ABD ve Yunanistan NATO üyesi. NATO üyesi olarak biz niye birbirimize düşüyoruz. NATO içerisinde asker ve mali destek olarak Türkiye ABD'den sonra ilk 7 sırada olan ülkedir. Yunanistan çok gerilerde. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyor. Bu bölgenin sigortasıyız."



Öte yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, .Türkiye-Macaristan arasında yapılan anlaşmaları imzaladı. İmzaların atılmasından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"2024 YILINI 'TÜRKİYE-MACARİSTAN KÜLTÜR YILI' OLARAK KUTLAYACAĞIZ"

"2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız." diye Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TİCARETTE 6 MİLYAR DOLARI YAKALAMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Türkiye Macaristan arasındaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldık. Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ve ticaret ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Atabileceğimiz ortak adımları bugün sayın başbakan ile ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Ticarette 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz.





"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Macaristan'da 500 firmamız faaliyet gösteriyor. Ülkede 700 milyon dolarlık Türk varlığı bulunuyor. Macar yatırımcılara her türlü desteği vereceğiz. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da 101 parça tarihi eserin Türkiye'ye yeniden kavuşmasında da etkili oldu. Macar makamlara gösterdikleri hassasiyet için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Stratejik ortağımız Macaristan ile bölgesel ve uluslararası platformlarda yürüttüğümüz iş birliği ve dayanışmayı daha ileri seviyelere taşımakta kararlıyız. Sağladıkları katkıların güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum"