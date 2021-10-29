Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programında Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket İsterim' şiirini okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı.

MEMLEKET İSTERİM ŞİİRİNİ OKUDU

Programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini Cahit Sıtkı Tarabcı'nın 'Memleket İsterim şiiri ile bitirdi:

"Sözlerimi şu güzel şiirle bitirmek istiyorum:

Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim

Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikayet ölümden olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Memleket İsterim şiiri - Video



"DÜNYAYI BÖYLE BİR MEMLEKET YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Zaten ömrümüz ölüm anına kadar değil mi? İnşallah tüm dünyayı işte böyle bir memleket haline getirene kadar hep birlikte çalışacağız, mücadele edeceğiz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla."