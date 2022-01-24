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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.01.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 19:49
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı Doç. Dr Hüseyin Aydın aracılığıyla CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

    "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI AŞILDI"

    Suç duyurusu dilekçesinde; TELE 1 adlı televizyon kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu tarafından sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığına dikkat çekildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu #1


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