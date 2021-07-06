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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis'e geçmiş olsun mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e ameliyatı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı gönderdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.07.2021 - 18:26
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 18:40
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis'e geçmiş olsun mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e ameliyatı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı gönderdi.

    "ACİL ŞİFALAR TEMENNİ EDİYORUM"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

    PAPA'YA SAĞLIK VE MUTLULUK TEMENNİSİNDE BULUNDU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis'e sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Papa Francis e geçmiş olsun mesajı #1

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