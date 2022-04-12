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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahbaz Şerif'e kutlama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti.
    • İHA
    • 12.04.2022 - 00:06
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 00:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahbaz Şerif'e kutlama

    Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın başbakanlığının Meclis çoğunluğu ile düşürülmesi sonrası, yerine muhalefet lideri Şahbaz Şerif seçildi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan Meclisi’nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif’e tebriklerini iletti.

    "Pakistan'daki gelişmeleri yakında takip ediyoruz"

    Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan’a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.


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