Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Gümüşdere'de bir kıraathaneyi ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Sarıyer'e geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında fedakarlıktan söz ederken örnek gösterdiği 73 yaşındaki Hatem Kurt'a evinde ziyarette bulundu.

KIRAATHANEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Hatem Kurt'u ziyaretinin ardından Sarıyer Gümüşdere’de bir kıraathaneye uğradı. Erdoğan burada çay içti ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarıyer’de kıraathane ziyareti VİDEO